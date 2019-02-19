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ЦИК зарегистрировала более 300 международных наблюдателей на выборах президента

17:24, 19 февраля 2019
Выборы 2019
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Выборы состоятся 31 марта / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 307 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены Центризбиркома приняли решение зарегистрировать трех наблюдателей от Федеративной Республики Германия.

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Таким образом, по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 307 наблюдателей от иностранных и международных организаций: 58 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 109 наблюдателей - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 13 наблюдателей - от Общественного союза «Международное сообщество по правам человека», 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, семь - от Национального демократического института международных отношений, один - от Всемирного конгресса украинцев, 30 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 11 - от Словацкой Республики, 13 - от Франции и 12 - от Германии.

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Теги: #наблюдатели#выборы президента Украины 2019