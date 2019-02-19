ЦИК зарегистрировала более 300 международных наблюдателей на выборах президента

Во время сегодняшнего заседания члены Центризбиркома зарегистрировали трех официальных наблюдателей от Федеративной Республики Германия.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 307 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены Центризбиркома приняли решение зарегистрировать трех наблюдателей от Федеративной Республики Германия.

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Таким образом, по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 307 наблюдателей от иностранных и международных организаций: 58 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 109 наблюдателей - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 13 наблюдателей - от Общественного союза «Международное сообщество по правам человека», 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, семь - от Национального демократического института международных отношений, один - от Всемирного конгресса украинцев, 30 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 11 - от Словацкой Республики, 13 - от Франции и 12 - от Германии.