В ОБСЕ/БДИПЧ подтвердили, что россиян не будет в миссии наблюдателей за выборами в Украине

В БДИПЧ отметили, что уже не существует никакой возможности, чтобы российские граждане были в миссии наблюдателей.

Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подтверждает, что российских граждан в составе иностранных наблюдателей в Украине не будет.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал представитель БДИПЧ Томас Раймер.

"Украинская власть дала четко понять, что российские граждане не будут аккредитованы, и не существует способа осуществлять наблюдение без такой аккредитации. В связи с этим россияне решили не отправлять их", - сказал он.

"Поскольку их не будет в Украине, не существует никакой возможности, чтобы они присоединились к команде (наблюдателей) в Украине", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что разочарована решением украинского парламента запретить россиянам наблюдать за выборами в Украине. Она отметила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля МИД Украины отметил, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве заявили, что отказ в регистрации владельцев российских паспортов не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко обещал дать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

В свою очередь, в МИД РФ сегодня, 8 февраля, заявили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами.