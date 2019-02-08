Парубий подписал закон, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине

Теперь закон будет передан на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" (№9524).

Как передает корреспондент УНИАН, спикер подписал закон во время интервью каналу "Рада".

Парубий отметил, что "самая большая угроза на эти президентские выборы, как и на парламентские, в конце концов, - это опасность вмешательства Российской Федерации в выборы в Украине".

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"Российская Федерация не скрывает, и Путин не скрывает, что хочет привести к власти более лояльных или благожелательных к себе людей. И если мы имеем факты, что Российская Федерация пытается вмешиваться в выборы в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, как Франция, Германия, - без сомнения, в Украине это будет в десятки и сотни раз большее влияние", - сказал он.

Спикер отметил необходимость "максимально защитить наше пространство от любого вмешательства".

"Решение о недопуске российских наблюдателей - это очень важный способ и один из механизмов недопущения влияния Российской Федерации", - отметил Парубий и напомнил, что речь идет не только сугубо о наблюдателях от России, но и о тех, которых РФ будет рекомендовать.

Так, председатель ВР отметил, что подписывает закон и передает его на подпись президенту.

"Я не сомневаюсь, что президент поддержит нашу депутатскую инициативу, и в ближайшие дни закон вступит в силу", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах, приняв Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" (№9524).

Законом установлено, что официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом. Также наблюдателем не может быть лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Как заявила народный депутат Ирина Луценко (фракция "БПП"), которая является автором данного законопроекта, документ разработан с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в проведении выборов в Украине.

Законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Российская Федерация признана государством-агрессором, которое совершает преступление агрессии против Украины, и государством-оккупантом, которое осуществляет временную оккупацию части территории Украинского государства. Луценко отметила, что, по информации Службы внешней разведки Украины, Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы, предусмотрев на работу своих спецслужб около 350 млн долларов США.

В пояснительной записке к закону говорится, что присутствие российских наблюдателей на выборах может стать поводом информационных атак путем искажения фактов об избирательном процессе в Украине, а также снижения доверия к результатам волеизъявления украинского народа.

В записке говорится, что "Министерство иностранных дел России уже отметило, что Российская Федерация будет добиваться допуска наблюдателей на президентские выборы в Украине, поскольку получила приглашение от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Учитывая это, 23 января Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к иностранным государствам и в международные организации, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, относительно тщательного отбора кандидатов при принятии решения о направлении официальных наблюдателей".