ЦИК зарегистрировала еще шестерых кандидатов в президенты Украины

Среди них - Тимошенко, Ляшко, Вилкул.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины.

Такое решение члены ЦИК приняли во время заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе Центризборкома.

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Зарегистрированы лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер партии “Народный контроль” Дмитрий Добродомов, лидер партии “Социалистическая партия Александра Мороза” Александр Мороз, представитель партии “Оппозиционный блок - Партия мира и развития” Александр Вилкул и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий.

Кроме того, члены ЦИК рассматривают вопрос регистрации кандидатом в президенты выдвиженца Социалистической партии Ильи Кивы. В пресс-службе не исключили, что по этому поводу может состояться отдельное заседание ЦИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.