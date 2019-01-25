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ЦИК зарегистрировала еще шестерых кандидатов в президенты Украины

16:54, 25 января 2019
Выборы 2019
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ЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула и еще трех кандидатов на пост президента / фото УНИАН

Такое решение члены ЦИК приняли во время заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе Центризборкома.

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Зарегистрированы лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер партии “Народный контроль” Дмитрий Добродомов, лидер партии “Социалистическая партия Александра Мороза” Александр Мороз, представитель партии “Оппозиционный блок - Партия мира и развития” Александр Вилкул и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий.

Кроме того, члены ЦИК рассматривают вопрос регистрации кандидатом в президенты выдвиженца Социалистической партии Ильи Кивы. В пресс-службе не исключили, что по этому поводу может состояться отдельное заседание ЦИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

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Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019