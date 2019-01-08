Washington Post: Наследие революции в Украине нависает над выборами

Ни Киеву, ни миру не выгодно, чтобы результат выборов принес дестабилизацию.

Почти через пять лет после того, как участники протестов в Украине свергли пророссийский режим, у избирателей будет шанс оценить то, что пришло взамен. Десятки вызовов будут пытаться сбить Петра Порошенко с пути ко второму сроку, получить который он, очевидно, стремится.

Действующий президент Украины под давлением обвала популярности на фоне геополитического конфликта, который восстановил напряжение времен Холодной войны. Первый тур выборов пройдет 31 марта. И к тому времени украинцы имеют возможность оценить, чего революция смогла достичь, а чего нет, пишет Washington Post.

Почему проблемы революции до сих пор актуальны в Украине? Украинцы вышли на улицы с желанием построить современное, прозрачное государство, судьба которого будет связана с Евросоюзом, а не Россией. Это разозлило Москву, которая хочет сохранить влияние на соседа и отбить охоту россиян поступить подобным образом со своим правительством. Издание напоминает об аннексии Крыма в 2014 году, оправданием для которой Кремль объявил «обязанность защитить этнических русских» на полуострове. Хуже то, что в глазах украинцев, которые хотели добиться прозрачности и ответственности от власти, эндемическая коррупция выжила.

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Почему Порошенко настолько не популярен? Участники революции, которые свергли Виктора Януковича, знали, что послереволюционный путь не будет легким. Они были готовы терпеть краткосрочные экономические проблемы и российкую ярость. Но они требовали одного: существенных шагов для обуздания бюрократов-взяточников. За четыре с половиной года президентства Порошенко никто из высокопоставленных чиновников не был осужден. Антикоррупционные активисты постоянно страдают от атак, а один из них – Екатерина Гандзюк – погибла. Президента постоянно обвиняют во всех бедах страны. А то, что он один из миллиардеров, имя которых фигурировало в «Панамских бумагах», еще больше ухудшило ситуацию.

Чего бы хотели инвесторы Украины от выборов? После того, как развивающиеся рынки, в частности Аргентина и Турция, столкнулись с болезненным падением, самое важное, чтобы Украина сохранила сотрудничество с МВФ. Киев уже получил 3,9 миллиардов долларов, что поможет спокойно пережить избирательный год. Но популисты, такие как Юлия Тимошенко, допускают, что они будут «печатать деньги» и вмешаются в ценообразование коммунальных услуг. Это противоречит условиям сотрудничества с МВФ. Учитывая то, что Украину часто вспоминают как одну из самых уязвимых стран перед финансовым кризисом развивающихся стран, разрыв сотрудничества с МВФ может повлечь серьезные экономические проблемы.

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Почему миру стоит переживать из-за выборов в Украине? Запад инвестировал в успех страны. Кроме МВФ миллиарды долларов перечислили также Всемирный банк и Евросоюз. США предоставили кредитные гарантии и военную помощь. Россия тем временем будет продолжать постепенно подрывать украинскую экономику. Любой дестабилизирующий результат выборов станет аргументом для Путина, который настаивает, что любое народное неповиновение приносит только хаос.