Трамп обвинил Харрис в том, что она хочет вернуть в Штатах военный призыв

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что победа на выборах его соперницы Камалы Харрис будет означать для Америки войну с Россией

Обращаясь к избирателям во время своего выступления на митинге в Лас-Вегасе, Трамп обвинил Харрис в том, что она хочет вернуть в Штатах военный призыв и "отправить ваших детей на войну".

"Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть", - заявил он.

Видео дня

При этом Трамп вновь повторил свои предыдущие заявления о том, что закончит войну в украине и на Ближнем Востоке, "как только станет президентом".

Трамп о войне в Украине

В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что два месяца назад у него состоялся "хороший разговор" с Дональдом Трампом, во время которого Трамп пообещал Украине большую поддержку.

Также, комментируя заявления Трампа о планах закончить войну в Украине, Зеленский подчеркнул, что "предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны".

Вас также могут заинтересовать новости: