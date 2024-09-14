Он также подчеркнул, что "предвыборные заявления - это предвыборные заявления, и иногда они не очень реальны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что два месяца назад у него состоялся "хороший разговор" с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, во время которого Трамп пообещал Украине большую поддержку.

"Я разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, и он сказал, что очень поддерживает нас, у нас был хороший разговор. Он понимает, как трудно выживать во время войны, и он сделает все, чтобы укрепить Украину", - сказал Зеленский в интервью Фариду Закарии из CNN.

Он также отметил, что хочет поделиться с Трампом своим мирным планом, чтобы "услышать его реакцию.

Видео дня

Касательно заявления Трампа о том, что он может закончить войну буквально за несколько дней, Зеленский отметил, что "не может этого понять, потому что не знает деталей".

В то же время он подчеркнул, что предвыборные заявления могут не всегда соответствовать реальности.

"Предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны", - отметил украинский президент.

Также он сказал, что планирует рассказать о своем мирном плане президенту США Джо Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу, а также поделится с конгрессом США. После этого план будет обнародован для общественности.

Заявления Трампа по Украине

Ранее Трамп во время дебатов Камалой Харрис уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией, при этом подчеркнул, что имеет якобы "хорошие отношения" как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским правителем Владимиром Путиным.

Позже кандидат в вице-президенты США от Трампа Джеймс Ди Вэнс.заявил, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.

Вас также могут заинтересовать новости: