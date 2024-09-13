Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

Республиканец убежден, что первые дебаты были успешными для него.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от вторых теледебатов со своей соперницей-демократкой Камалой Харрис.

Об этом Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social. Он сравнил Харрис с "боксером, который проиграл бой и хочет реванша".

"Опросы четко показывают, что я выиграл дебаты у Камалы Харрис, радикального левого кандидата от демократов", - убеждает Трамп.

Видео дня

Кроме того, республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена и Харрис в том, что они "разрушили" страну. Он заявил, что "миллионы преступников и психически больных людей хлынули в США, абсолютно бесконтрольно и непроверенно", а инфляция разорила средний класс.

"Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была сделать во время последнего почти четырехлетнего периода (президентства Джо Байдена - УНИАН). Третьих дебатов не будет", - написал Трамп.

Теледебаты Трамп-Харрис - последние новости

Влиятельный республиканец Линдси Грэм разочарован выступлением Трампа на дебатах с демократкой Камалой Харрис. По его словам, важно, чтобы бывший президент лучше защищал свою администрацию на новых дебатах.

Также УНИАН сообщал, что кандидат в президенты США Камала Харрис во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом заявила, что тот сдаст Украину в течение суток после победы на выборах.

Вас также могут заинтересовать новости: