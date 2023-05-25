RegioJet вводит единые билеты из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр.

Чешская железнодорожная компания RegioJet RegioJet вводит единые билеты из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр.

Как сообщает чешское издание Zdopravy со ссылкой на пресс-релиз перевозчика, решение было принято на фоне достижения договренности с "Укрзалызницей" о расширении сотрудничества в сфере продаж билетов в Украину.

Пассажиры смогут доехать из Праги в Украину по одному билету независимо от стыковок и пересадок. Сообщается, что пассажиры могут доехать ночным поездом RegioJet до польского Перемышля, где пересядут на поезда УЗ. Также RegioJet расширила предложение стыковок с Украиной.

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Поездка в один конец в самый дальний пункт Запорожья стоит от 70,9 евро. Стоимость билетов в Харьков стартует от 69,2 евро.

Поезда в Чехию

28 марта 2022 года "Укрзализныця" вместе с Чешской железной дорогой назначила дополнительный бесплатный эвакуационный рейс, на которым можно было уехать в Чехию из Львовской области.

RegioJet с июня 2022 года запустила ежедневное курсирование ночных поездов из Праги в Перемышль, с последующей пересадкой на поезд УЗ до Львова, Тернополя, Хмельницкого, Винницы и Киева. За первый год работы маршрута Прага-Перемышль поезда компании перевезли 110 тысяч пассажиров.

11 июня 2022 года было запущено регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом. Перевозчик RegioJet из Чехии этим решением отреагировал на повышение спроса со стороны украинцев. Сообщалось, что украинцы смогут купить билет из Праги во Львов за 229 крон, а это примерно 294 гривни, а в Киев – 639 крон, а это примерно 820 гривень.

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