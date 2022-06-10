Стоимость билетов стартует примерно от 300 гривень.

Регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом запускают с 11 июня. Перевозчик RegioJet из Чехии этим решение отреагировал на повышение спроса со стороны украинцев

Об этом пишет Radio Prague International.

"Перевозчик повторяет маршрут прохождения гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль. В город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Украинцы смогут купить билет из Праги во Львов за 229 крон, а это примерно 294 гривни, а в Киев – 639 крон, а это примерно 820 гривень

Как ранее сообщал УНИАН, 28 марта Укрзализныця вместе с Чешской железной дорогой назначила дополнительный бесплатный эвакуационный рейс, на которым можно было уехать в Чехию из Львовской области.

По данным МВД, специальные визы в Чешской Республике получили около 345,2 тысячи беженцев. Почти две пятых из них — дети.

В целом, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество лиц, покинувших Украину с начала полномасштабной войны, превышает 5,5 миллиона Самое большее количество - свыше 3 миллионов - украинцев выехали в Польшу.

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