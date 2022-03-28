Рейс Мостиска II - Богумин запланирован на 30 марта.

Укрзализныця вместе с Чешской железной дорогой назначила дополнительный бесплатный эвакуационный рейс, которым можно уехать в Чехию из Львовской области.

Об этом украинский перевозчик сообщает в своем Telegram-канале.

"Поезд Мостиска II - Богумин будет отправляться со станции Мостиска 30 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 22:36", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно продление маршрута поезда до города Брно со стороны Чешских железных дорог.

В сообщении также добавили, что добраться до станции Мостиска можно электричкой из Львова - самый удобный рейс отправляется в 09:02 и прибывает на станцию Мостиска II в 11:03.

Где находится станция Мостиска II

Мостиска II - это промежуточная пограничная железнодорожная станция Львовской дирекции Львовской железной дороги. Расположена в селе Мостиска Вторые Мостиского района Львовской области на линии Львов - Мостиска II между станциями Мостиска I (7 км) и Медика (8 км).

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсах с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

А в Киеве восстанавливает полноценный кольцевой маршрут городской электрички.

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