В Украине вступили в силу положения Конвенции о процедуре общего транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами с одним транзитным документом.

Сегодня, 1 октября, в Украине заработал так называемый "таможенный безвиз".

Как сообщило Министерство финансов, с сегодняшнего дня в нашей стране вступили в силу положения Конвенции о процедуре общего транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами за одним транзитным документом.

Отмечается, что первой страной, из которой был отправлен груз для доставки в Украину по процедуре совместного транзита, стала Германия. Украина также выпустила товары под процедуру совместного транзита для доставки в Германию.

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"Первая транзитная декларация Т1 была отправлена сегодня из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика. 1 октября Украиной также была оформлена первая транзитная декларация на выезд из Украины. По ней груз сейчас следует через Польшу в Германию", - сообщило министерство.

Отмечается, что в соответствии с "таможенным безвізом", для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправления до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и уменьшает соответствующие расходы для предприятий.

"Таможенный безвиз" с Евросоюзом: детали

30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о реализации "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

Ранее, 7 июля, Еврокомиссия приняла решение о приглашении Украины к Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что означает присоединение государства к "таможенному безвизу".

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна была ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

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