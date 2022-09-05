В рамках соглашения Украина рассчитывает на обмен знаниями и лучшими практиками между работниками таможенных и налоговых органов стран-участниц.

Сегодня, 5 сентября, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об участии нашей страны в программе ЕС "Таможня" для сотрудничества в области налогообложения и в таможенной сфере.

Документ в Брюсселе подписали министр финансов Сергей Марченко и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Присоединение Украины к программе сотрудничества с ЕС по таможенным вопросам "Таможня" станет важным практическим элементом политики правительства Украины в сфере европейской интеграции, а также необходимым шагом для углубления сотрудничества Украины и ЕС в таможенной сфере, в частности, в условиях обретения нашим государством статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Марченко.

Видео дня

Отмечается, что соглашение позволит пользоваться всеми преимуществами относительно сотрудничества между таможенными администрациями, а именно: разработкой и укрепление потенциала ИТ, в частности разработки и эксплуатации европейских электронных систем.

Кроме того, Украина рассчитывает на обмен знаниями и лучшими практиками между работниками таможенных и налоговых органов стран-участниц и возможность использовать соответствующие системы для обмена информацией и доступ к базам данных.

Как сообщал УНИАН, ранее Объединенный комитет конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина уже в этом году станет 36-м государством-участником конвенций и получит "таможенный безвиз". По его словам, "таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом.

Вас также могут заинтересовать новости: