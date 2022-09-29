В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года.

По итогам августа экспорт из Украины в страны ЕС достиг довоенного уровня, однако в целом уровень экспорта упал вдвое по сравнению с довоенными показателями.

Об этом заявил замминистра экономики Тарас Качка в эфире национального телемарафона.

"Торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически возобновилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года", — сказал чиновник.

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По результатам 1−3 квартала экспорт в Европу даже превышает соответствующие довоенные показатели. Как подчеркнули в правительстве Украины, торговой активности украинских экспортеров способствовал целый ряд шагов, предпринятых странами ЕС и Кабмином.

Кроме того, с 1 октября для Украины заработает "таможенный безвиз" который позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.

Качка также отметил, что в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.

"Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне $6 млрд и больше, то сейчас мы выходим на уровень $3,4 млрд — примерно таков будет результат по сентябрю", — отметил замминистра.

Война в Украине и экспорт:

24 мая 2022 года Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешило временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорилось в сообщении Совета ЕС.

Решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Также было приостановлено взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение общих правил импорта в отношении импорта из Украины.

21 августа 2022 года глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

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