Это способ поддержать украинского производителя.

Причиной возврата налогообложения импорта стало то, что беспошлинный ввоз импортных товаров начал становиться проблемой для украинских производителей.

Как отметил в интервью РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, потребности бюджета не были единственной и главной причиной, почему решение о беспошлинном ввозе импорта пересмотрели.

Он напомнил, что на отмену налогов пришлось пойти, чтобы "вывести экономику из оцепенения". К тому же на тот момент существовала угроза дефицита товаров.

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"В мае-июне, когда эти вопросы были решены, льготы на импорт уже начали бить по отечественному товаропроизводителю. Его товар оказался дороже импортного, а это вообще бессмыслица. Поэтому мы прежде всего для отечественного производителя это и восстановили. Бесспорно, для бюджета это также плюс, у нас уже вдвое выросли поступления от таможни", - сказал Гетманцев.

Как писал УНИАН, в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все транспортные средства, что ввозятся в страну. Это касается НДС, акциза, ввозной пошлины.

Цели было две - чтобы волонтеры могли дешево завозить машины для военных, а также чтобы граждане массово теряют машины за время полномасштабной, могли дешевле пригнать машину для себя.

Львовская таможня с начала действия такого режима оформила более 40 тысяч автомобилей. Всего по Украине было оформлено около 160 тысяч автиков.

Накануне Верховная Рада вернула пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля.

В пояснительной к законопроекту говорилось, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиумкласса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 миллиардов гривен. Также отмечалось, что, по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

1 июля 2022 года вступил в силу закон законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

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