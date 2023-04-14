До начала полномасштабной войны украинцам обещали, что первые станции заработают в 2023 году.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградарь. Соответствующий договор на строительство заключили еще в 2018 году.

Чиновник в эфире телеканала "Киев" сообщил, что строительные работы уже возобновлены и спрогнозировал, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.

"Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, из объективной ситуации когда из города выехало большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам уехало за границу, треть ушла в ряды ВСУ. В этом году мы сейчас возобновили строительство снова, от вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы на следующий год метро на Виноградарь открыть", - заявил он.

Киевлянам обещали открыть метро на Виноградарь в 2023 году

Напомним, что в 2018 году Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь по итогам соответствующего тендера. Тогда конкурс выиграл ПАО "Київміськбуд". Отмечалось, что в рамках проекта построят сразу две станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" общей стоимостью в 5 млрд 993 млн грн.

В документе говорилось, что метро на Виноградарь откроют в течение 3 лет - на 2021 год анонсировали завершение строительства. Однако уже в сентябре 2021 года стороны внесли изменения в договор и перенесли сдачу проекта на 2023 год. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину этот вопрос зашел в тупик.

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