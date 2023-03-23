Она будет принимать пассажиров уже с 1 апреля, но во время воздушной тревоги укрытием служить не будет.

С 1 апреля в Киеве возобновляют работу станции метро "Гидропарк". Будет работать пока вестибюль № 1.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, станция "Гидропарк" расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров.

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Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки, а движение поездов по "красной" ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Столичный метрополитен: последние новости

С первых дней вторжения России метро в Киеве использовалось как укрытие. После ракетных атак России до сих пор происходят сбои и в работе метро из-за перепадов напряжения.

Недавно стало известно, что в связи с сокращением комендантского часа в Киеве метро тоже меняет график своей работы. С 26 марта метрополитен будет работать на час дольше.

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