В воскресенье в Киеве перекроют шесть улиц (карта)

С 07:00 до 18:00 будет перекрыто движение на шести улицах, а также участках прилегающих улиц и на Новоирпенской трассе.

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