В Киеве завтра, 5 сентября, перекроют движение по некоторым улицам в связи с проведением массового велосипедного мероприятия.
Об этом сообщает Национальная полиция на своей странице в Facebook.
"В связи с проведением массового мероприятия велосипедистов 5 сентября с 07:00 до 18:00 в городе Киеве ограничат движение на улицах: Академика Кржижановского, Василия Степанченко, Коростенской, Генерала Наумова, Рабочей, бульваре Академика Вернадского, участках прилегающих улиц и автодороге Р30 (Новоирпенской трассе)", - говорится в сообщении.
В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
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