Недоступными для движения транспорта будут улицы на Подоле с 18 до 23 часов.

В субботу, 4 сентября, вечером в Киеве перекроют ряд улиц из-за спортивных массовых мероприятий.

Об этом сообщает Нацполиция в своем Telegram-канале.

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"Вниманию водителей! В связи с проведением массового спортивного мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе Киеве ограничат движение на улицах: Петра Сагайдачного; Набережно-Крещатицкой; на Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской); Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного); Набережном шоссе (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой); Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков); Контрактовой площади в границах улиц Григория Сковороды, Покровской, Братской; участках прилегающих улиц.

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска; съезд с моста Метро будет функционировать только на эстакаду; движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому проезду", - сказано в сообщении полиции.

Перекрытый центр Киева:

В связи с празднованием 30-летия Независимости Украины, начиная с 20 августа центр Киева неоднократно перекрывали как для репетиций парада, так и для самого торжества.

Автор: Дмитрий Хилюк