На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла до 19,49 грн/л и 19,38 грн/л.

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине за сутки выросла еще на 4%, достигнув 18,81 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 и 2 коп./л, до 19,49 грн/л и 19,38 грн/л. Автогаз на станциях "Параллель" подорожал на 24 коп./л, до 19,49 грн/л.

Сжиженный газ на станциях операторов KLO и "Авантаж 7" подорожал в среднем на 11 и 10 коп./л, до 19,24 и 18,15 грн/л соответственно.

Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango и другие подняли цены на 10-30 коп./л.

Цена автогаза:

За неделю 5-12 ноября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "OKKО" и "WOG" стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях "SOCAR" подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

В июне этого года цены на автогаз на украинских заправочных станциях колебались в районе 15,5 грн за литр, а уже к концу августа они приблизились к 18 грн за литр. Этому способствовал рост цен на нефтепродукты на мировых рынках, дефицит топлива в Европе и проблемы с импортными поставками в Украину.

Автор: Анна Бредихина