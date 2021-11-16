Цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению до 20-20,2 гр за литр.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине продолжит свой рост и к концу года может достигнуть рекордных 20,2 грн за литр.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

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"На сегодняшний день цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению до 20-20,2 грн за литр. Это связано с ростом закупочной цены на границе Украины, который обусловлен в свою очередь удорожанием сжиженного газа (как и других энергоносителей) в мире", - отметил эксперт.

Куюн считает, что в декабре спрос на автогаз упадет в связи с сезонными факторами, что может привести к снижению стоимости этого топлива на автозаправочных станциях.

"Однако прогнозировать существенное снижение я бы не стал", - добавил он.

Цена автогаза:

За прошедшую неделю 5-12 ноября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "OKKО" и "WOG" стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях "SOCAR" подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

В июне этого года цены на автогаз на украинских заправочных станциях колебались в районе 15,5 грн за литр, а уже к концу августа они приблизились к 18 грн за литр. Этому способствовал рост цен на нефтепродукты на мировых рынках, дефицит топлива в Европе и проблемы с импортными поставками в Украину.

Автор: Анна Бредихина