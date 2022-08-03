Отныне сдача теоретических и практических экзаменов будет проходить в сервисных центрах МВД.

В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Так, теперь можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует 1 год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД.

"Для практических занятий можно выбрать любую другую автошколу в желаемом городе. После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно 2 года. И опять же, в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить удостоверение водителя", - пояснили в МВД.

Как сообщал УНИАН, в сервисных центрах МВД можно обменять старое водительское удостоверение на документ европейского образца.

Вас также могут заинтересовать новости: