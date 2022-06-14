Главный сервисный центр МВД Украины продолжает работать для улучшения жизни украинцев.

В сервисных центрах МВД можно обменять старое водительское удостоверение на документ европейского образца.

Об этом сообщает портал Министерства внутренних дел Украины.

"Главный сервисный центр МВД Украины продолжает работать для улучшения жизни украинцев, в частности, привлекая европейский опыт. Поэтому украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза", - говорится в сообщении.

"Сейчас вместо пиктограмм, к примеру, очки, на удостоверении водителя размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении", - сказано в сообщении.

Также в удостоверениях водителя есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

"Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД", - отмечается в сообщении.

В частности, для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

паспорт;

копию ИНН;

водительское удостоверение.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе готовят всеобщее признание украинских водительских прав и уже разрабатывают соответствующую процедуру.