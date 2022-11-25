Сегодня утром на маршруты вышли 76 трамваев и 51 троллейбус, но из-за перегрузки электросетей и их пришлось отправить в депо.

В Одессе в выходные с целью экономии электроэнергии не будут курсировать троллейбусы и трамваи.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. "Для снижения нагрузки на электрические сети в субботу, 26 ноября и воскресенье, 27 ноября городской электротранспорт работать не будет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, утром сегодня на маршруты вышли 76 трамваев и 51 троллейбус, но из-за перегрузки сетей их пришлось отправить в депо.

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Удар РФ по энергосистеме Украины

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

Многие регионы остались без электро-, водо -, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области. На сегодня ситуация постепенно стабилизировалась.

Из-за повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

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