До обустройства тематической зоны памятник после демонтажа перенесут во временное место хранения.

В Одессе памятник полководцу Александру Суворову планируют перенести в парк Савицкого. Монумент, который установлен в начале проспекта Добровольского в Суворовском районе города, хотят демонтировать и переместить к специальной тематической зоны.

В проекте решения, утвержденного исполкомом Одесского городского совета, говорится о том, что к обустройству этой тематической зоны в Савицкому парке памятник после демонтажа перенесут в места временного хранения – на складскую территорию коммунального предприятия "Сервисный центр".

Скульптурную композицию планируют демонтировать, учитывая разъяснения Министерства культуры и информационной политики и Украинского института национальной памяти относительно действующих на сегодня процедур демонтажа памятников коммунистическим и российским деятелям и тому подобное. Кроме того, исполком ссылается на рекомендации экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма по избавлению публичного пространства Одессы от маркеров русификации. Предполагается, что вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии городского совета.

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Дерусификация в Украине

По всей стране активно переименовывают улицы, которые до этого носили названия россиян. В рамках дерусификации также демонтируют памятники деятелям РФ.

Так, в Киеве дерусифицировали еще одну улицу, которую до этого назвали в честь русского писателя Ильи Эренбурга. Ее переименовали в честь украинской певицы, народной артистки Украины Лилии Лобановой.

А в Харькове демонтировали памятник Пушкину. Бюст могут поместить в музей или перенести в другое пространство в Харькове.

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