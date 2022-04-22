В город уже прибыли первые грузы.

В Николаеве восстановили поврежденное в результате атак российской армии железнодорожное сообщение с другими областями.

Об этом рассказал заместитель главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в интервью НИС-ТВ.

По его словам, уже на этой неделе в город прибыли первые грузы.

"В первую очередь нас интересовало возобновление сообщения, нас не интересовало с какой точки, с какого места. Во-первых, потому что сложная логистика - гуманитарная помощь, поставки и много других вопросов, включая эвакуацию", - рассказал Решетилов.

Он отметил, что инфраструктуру пассажирского вокзала пока не восстановили, однако логистика работает.

Напомним, что ж/д вокзал в Николаеве разбомбили серией ударов российские оккупанты.