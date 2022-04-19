Так, в городе пробивают скважины и планируют брать воду из канала с ее последующей очисткой.

В Николаеве работают над двумя проектами преодоления нехватки воды после того, как оккупанты повредили городской водопровод.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина" рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Первый предусматривает забор воды из канала и дальнейшую ее очистку. Второй — сооружение подземных скважин", - рассказал мэр.

По его словам, Николаев ждет помощи от других городов, в частности, нуждается в буровых установках.

"Этот проект ценный, но даст возможность обеспечить весь Николаев водой, хотя она и будет подаваться по определенному графику", — заявил городской голова.

Сенкевич отметил, что уже начали пробивать скважины для обеспечения коммунальных учреждений. Так, все больницы Николаева уже имеют питьевую воду. Потребности же жителей обеспечивают машины-водовозы, которыми также помогли другие города, в частности, Одесса и Кропивницкий.

Мэр добавил, что прогнозировать, когда починят водопровод — пока сложно, ведь поврежденный участок расположен в зоне боевых действий. По его прогнозам, вернуть город к предыдущему уровню водоснабжения можно будет через полтора-два месяца.

Как известно, из-за боевых действий поблизости Николаева повредили две ветки водопровода, который подавал воду в город.

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