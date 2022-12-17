В то же время в городе курсируют автобусы и маршрутные такси.

В городе Николаев сегодня, 17 декабря, троллейбусы и трамваи не работают, однако по городу курсируют 213 маршрутных такси.

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, сегодня на маршруты вышли 232 единицы общественного транспорта.

"Сегодня троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают", - заявил Сенкевич.

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Он рассказал, по каким маршрутам сегодня будут курсировать автобусы КП "Николаевпасстранс", добавив, что работает новый маршрут.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине.

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