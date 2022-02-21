Воздушное пространство над Украиной остается открытым.

Украина, несмотря на информационное напряжение из-за возможного полномасштабного вторжения российских войск, сохраняет авиасообщение со всеми ключевыми городами Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Сейчас могу констатировать, что обеспечено авиасообщение Украины с всеми ключевыми европейскими городами благодаря операционной коммуникации между иностранными и украинскими авиаперевозчиками", - сказал он.

Также Кубраков подчеркнул, что воздушное пространство над Украиной остается открытым.

"Несмотря на все информационные атаки, небо над Украиной остается открытым. На сегодня ситуация в воздушном пространстве Украины управляемая, стабильная. Безопасность полетов обеспечивается в полной мере. У нас есть исключения – это ситуация над Черным морем, где происходят незаконные учения Российской Федерации, но это ограничение не является критическим для полетов над территорией Украины", - сказал министр.

Кубраков добавил, что сейчас кардинального изменения динамики полетов в Украину и из нашей страны нет.

По его словам, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями относительно скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршрутах, где иностранные авиакомпании решили отменить рейсы.

Воздушная "блокада" - что известно

13 февраля, украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза. Ситуация связана с угрозой возможного роста агрессии России в отношении Украины. У компании SkyUp заявили, что временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля и ожидают разрешения ситуации.

В этот же день Кабинет министров принял решение о выделении 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.

14 февраля в SkyUp заявили, что возобновили продажу билетов на все рейсы.

17 февраля стало известно, что из-за угрозы нового витка агрессии РФ лоукостер Bees Airline по требованию лизингодателей вывел самолеты за пределы Украины, но потом нашел способ не отменять рейсы.

В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Также полеты в Киев останавливают Swiss Airlines и Austrian Airlines. В компании сообщили, что решение якобы было принято через коронавирус.

Позже стало известно, что самолет немецкой авиакомпании Lufthansa не вылетел в запланирован пятничный рейс из Франкфурта во Львов, поскольку экипаж испугался возможного развития войны.

Вас также могут заинтересовать новости: