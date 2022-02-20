В компании говорят, что не могут никого заставлять.

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa не вылетел в запланированный пятничный рейс из Франкфурта во Львов, поскольку экипаж испугался возможного развития войны.

Об этом пишет Bild.

Самолет должен был приземлиться во Львове, куда в последние дни переехали дипломаты ряда западных государств и НАТО. Рейс LH 1538 должен был вылететь в 9 утра с 38 пассажирами на борту, но этого не случилось.

По данным издания, экипаж отказался взлетать из-за напряженности вокруг Украины.

Как сообщает FFH в авиакомпании заявили, что "никого не заставляют туда летать".

Во Львове самолет должен был в полдень забрать обратно в Германию 62 человека, но пассажиры были вынуждены ждать другие рейсы.

В феврале стало известно, что Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

В то же время авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила о начале продажа билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять.

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