Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa не вылетел в запланированный пятничный рейс из Франкфурта во Львов, поскольку экипаж испугался возможного развития войны.
Об этом пишет Bild.
Самолет должен был приземлиться во Львове, куда в последние дни переехали дипломаты ряда западных государств и НАТО. Рейс LH 1538 должен был вылететь в 9 утра с 38 пассажирами на борту, но этого не случилось.
По данным издания, экипаж отказался взлетать из-за напряженности вокруг Украины.
Как сообщает FFH в авиакомпании заявили, что "никого не заставляют туда летать".
Во Львове самолет должен был в полдень забрать обратно в Германию 62 человека, но пассажиры были вынуждены ждать другие рейсы.
В феврале стало известно, что Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.
В то же время авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила о начале продажа билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять.