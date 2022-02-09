Сейчас лоукостер базирует в "Киеве" прежнее число авиалайнеров — три Airbus A320.

Лоукостер Wizz Air изменил свои планы по базированию самолетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) в сторону уменьшения.

Об этом сообщает Avianews.com со ссылкой на отчет авиакомпании по итогам последнего квартала 2021 года.

Авиаперевозчик увеличит базу в Киеве на четыре самолета: с трех до семи воздушных судов. Это на один самолет меньше по сравнению с планами, которые Wizz Air анонсировал в октябре 2021 года после подписания соглашения об открытом небе между Украиной и Евросоюзом.

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Сейчас лоукостер базирует в "Киеве" прежнее число авиалайнеров — три Airbus A320.

Wizz Air и новые самолеты в Украине:

31 января 2022 года появилась информация о том, что венгерский лоукостер Wizz Air заявил о намерении в течение ближайших 5 лет увеличить среднюю вместимость своих самолетов.

Самолеты A321neo без ограничений могут принимать следующие аэропорты в Украине: Борисполь, Львов, Харьков, Запорожье и Одесса.

Как будет обстоять ситуация с остальными аэродромами, которые сейчас не могут принимать A321neo, пока не сообщается.

Wizz Air и ее маршруты:

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

Новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi 3 июля запустила регулярный рейс из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев. Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь".

13 октября 2021 года появилась информация о том, что Wizz Air откроет 26 новых рейсов из Украины.

6 декабря 2021 года лоукостер Wizz Air решил сократить количество рейсов из Украины на время зимы 2021-2022 годов.

17 декабря 2021 года Wizz Air расширила сеть маршрутов из Киева.