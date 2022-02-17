15 февраля 2022 года американские компании, являющиеся лизингодателями украинского лоукостера Bees Airline, потребовали вывeсти за пределы Украины принадлежащие им четыре Boeing 737-800.

Лоукостер Bees Airline после того, как по требованию лингизодателей вывел самолеты за пределы Украины, нашел способ не отменять рейсы.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Лоукостер не стал отменять рейсы, однако перенес часть из них в аэропорт "Борисполь", изменив время вылета. При этом пассажиров возят на самолетах других авиакомпаний.

Полеты для Bees Airline выполняет борт с регистрацией UR-CTC авиакомпании Air Ocean Airlines. Исполнительный директор авиаперевозчика Вячеслав Герига сообщил, что сейчас к полетам готов один борт. Второй Ан-148 из ее парка с номером UR-CTF находится на техобслуживании.

Из-за наличия только одного активного самолета Air Ocean Airlines пока не готова возобновить собственную полетную программу, которую остановила в середине января, но по договоренности с Bees Airline может перевозить ее пассажиров.

Bees Airline:

Bees Airline – украинский лоукост авиаперевозчик. Базируется в аэропорту Жуляны им. Сикорского в Киеве.

15 февраля 2022 года американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH, являющиеся лизингодателями украинского лоукостера Bees Airline, потребовали вывeсти за пределы Украины принадлежащие им четыре Boeing 737-800.

Угроза вторжения России в Украину:

В начале февраля 2022 глава министр обороны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что нападение на Украину может произойти 15 февраля.

При этом в ЕС и США пообещали, что в случае вторжения РФ в Украину будут введены серьезные санкции.