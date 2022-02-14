Авиакомпания продолжает осуществлять полеты над Украиной без изменений.

В авиакомпании SkyUp, пассажиры которой незапланированно оказались в Кишиневе, заявили, что возобновили продажу билетов на все рейсы.

Как сообщается на сайте авиакомпании работа авиаперевозчика в штатном режиме стала возможной благодаря совместным действиям авиакомпании и правительства.

Ранее эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщили о прекращении страхования самолет для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины.

"Переговоры со страховщиками были сложными, и наши зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели достичь результатов — полеты в Украину остаются безопасными и защищенными", — прокомментировал ситуацию генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сєроухов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 февраля, украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза. Ситуация связана с угрозой возможного усиления агрессии России в отношении Украины. В компании SkyUp заявили, что временно прекратили продажу билетов вылеты с 14 по 16 февраля и ожидают решения ситуации.

Также вчера Кабинет министров принял выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.

Сегодня, 14 февраля, заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков сообщил, что украинская власти ведут активные переговоры с международными страховыми компаниями и владельцами самолетов, чтобы не допустить закрытия авиасообщения с Украиной.

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