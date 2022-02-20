Алексей Макеев призвал компанию рассказать правду.

Немецкая авиакомпания Lufthansa назвала причину отмены рейсов в Украину. Решение якобы было принято из-за коронавируса.

Об этом сообщил представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

По его словам, авиакомпания отменила рейсы из-за коронавируса.

"Для меня, как для дипломата, с одной стороны, причины ясны. Во всем том массиве информации от официальных кругов разных государств о скоплении российских войск на границах Украины, об угрозе вооруженного вторжения, об эвакуации из Киева Посольств – бизнес проводит собственную оценку рисков", – отметил Макеев.

При этом он указал, что недопустимо для таких компаний, как Lufthansa или KLM, Swiss, Austrian в коммуникации или действиях "считать своих клиентов идиотами". При этом за информацией авиакомпании посоветовали звонить по горячему номеру в Российской Федерации

"Оператор колл-центра на вопрос о причинах отмены рейса ответила, как мне показалось, либо искренне, либо четко по инструкции: "Нам ничего не говорят". Так ответственный бизнес не делает", – указал дипломат.

Также он подчеркнул, что клиенты компании должны знать реальные причины, а "держать клиентов за дураков" – это серьезная угроза имиджа.

Отмена рейсов в Украину - что известно

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Также полеты в Киев останавливают Swiss Airlines и Austrian Airlines. В частности, Lufthansa летает из Франкфурта в Киев и Львов и из Мюнхена в Киев.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании заявили, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля.

Кроме этого, швейцарская авиакомпания Swiss Airlines также объявила об отказе полетов в Украину до 28 февраля. При этом компания отказалась от использования неба над Украиной для транзитных рейсов.

Позже стало известно, что самолет немецкой авиакомпании Lufthansa не вылетел в запланированный пятничный рейс из Франкфурта во Львов, поскольку экипаж испугался возможного развития войны.

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