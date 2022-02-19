В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисные центры.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Также полеты в Киев останавливают Swiss Airlines и Austrian Airlines.

В частности, Lufthansa летает из Франкфурта в Киев и Львов и из Мюнхена в Киев. "Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в заявлении авиакомпании.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев написал в Twitter, что хотел бы услышать от авиакомпании причины такого решения.

"Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова "российские угрозы вторжения в Украину". Вы также сократите рейсы в Москву?", - написал он в Twitter.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили avianews.com, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. 20 февраля Austrian Airlines выполнит специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Кроме этого, швейцарская авиакомпания Swiss Airlines также объявила об отказе полетов по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих до 28 февраля. Более того, в компании отказались от использования неба над Украиной для транзитных рейсов.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину на неопределенное время, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.