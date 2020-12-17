Речь идет о функционировании 48 видеокамер, среди них 24 камеры с функцией распознавания автомобильных номерных знаков.

В Украине запустили еще одну систему фиксации видеонаблюдения на трассе. Система запущена в Борисполе.

Речь идет о функционировании 48 видеокамер, среди них 24 камеры с функцией распознавания автомобильных номерных знаков. Об этом говорится на официальном сайте МВД.

Читайте такжеСтоличных водителей ждут новые штрафы: в Киеве установили первую камеру с новой функциейКак отметил глава полиции столичной области Андрей Небитов: характерными особенностями технического решения внедренной системы является то, что все видеокамеры подключены к областной общей системы "Безопасная Киевщина".

"Именно такая система видеонаблюдения обеспечивает сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использование единых списков автомобилей и лиц, находящихся в розыске, реализацией технологий распознавания автомобилей по государственным номерным знакам. Все это позволит местным правоохранителям предупредить правонарушения и оперативно раскрыть преступление, в случае его совершения", — отметил Небитов.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

8 декабря 2020 года в Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосе общественного транспорта.

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Автор: УНИАН