Жители Киева также проголосовали за предоставление запроектированной станции метрополитена с названием "Проспект Правды" нового названия - "Варшавская".

Жители Киева проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы Народов" в "Зверинецкая", а "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских героев".

Как сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

По его словам, киевляне путем электронного голосования поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкая" в честь исторического названия местности, где она сооружена.

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Бондаренко отметил, что во время электронного голосования было поддержано переименование площади Льва Толстого в площадь Украинских героев и соответственно должна быть переименована станция метро. А вместо улицы Льва Толстого в Киеве должна появиться улица Скоропадского.

Бондаренко рассказал, что будем иметь "две оси на центральной карте Киева".

"Первая ось начнется от Европейской площади, пройдет через Майдан Незалежности, Бессарабскую площадь и завершится площадью Украинских героев. А вторая – от улицы Владимирской, пройдет через бульвар Тараса Шевченко, улицу Скоропадского, Симона Петлюры и завершится Центральным железнодорожным вокзалом. В результате мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа", – подчеркнул он.

Бондаренко сообщил, что киевляне также проголосовали за предоставление запроектированной станции метрополитена с названием "Проспект Правды" нового названия - "Варшавская".

Кроме того поддержано переименование бульвара Перова на Воскресенский, а проспекта Освободителей – на проспект Георгия Нарбута.

Дерусификация улиц Киева

Как сообщал УНИАН, в Киеве за 2022 год переименовали более 230 улиц, проспектов и бульваров, чьи названия были связаны со страной-агрессором или советчиной. Например, бульвар Дружбы Народов теперь носит название бульвара имени основателя украинской армии Николая Михновского. А улица Московская стала улицей имени Князей Острожских.

Мэр Виталий Кличко отмечал, что 2022 год стал годом "большой дерусификации Киева".

Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которым отдали предпочтение, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.