Сейчас на путевой стене установили один комплект названия станции из четырех необходимых.

В Киеве на переименованной станции метро "Площадь Украинских Героев" смонтировали первый комплект букв.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Отмечается, что сейчас на путевой стене установили один комплект названия станции из четырех необходимых.

"Одна надпись имеет 26 символов и требует времени для монтажа. Работы могут проходить только ночью, когда отсутствуют движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Всего во время переименования этой станции изготовили 104 символа. Вес одной буквы - около 3 кг. А название станции "Площадь Украинских Героев" является самым длинным среди других названий станций метро", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что автор букв - шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль, который по собственной инициативе начал работу над созданием надписей в прошлом году. Идею художника поддержали архитекторы переименованной станции и предоставили все необходимые согласования.

Переименование киевских станций метро в Киеве

В мае 2023 года Киевсовет переименовал три станции столичного метро. В частности, "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - "Площадь Украинских героев", а проектная станция, которая сейчас строится, "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская".

Кроме того, в рамках дерусификации новые названия получили более двух десятков улиц и переулков столицы. Так, Петровская аллея в Печерском районе стала аллеей Магдебургского права. Улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах теперь является улицей Уинстона Черчилля.

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