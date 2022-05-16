Стоимость проезда не повысили - 8 гривень.

Отныне в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Город принял такое решение в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане, поэтому необходимо восстанавливать полноценную работу общественного транспорта. А для этого нужно закупать топливо, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений", - сказал Поворозник.

Оплатить поезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Цена на проезд осталась - 8 гривень.

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.

Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут.

Перечень актуальных маршрутов доступен по ссылке.

Напомним, что в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали укрытиями. Когда ситуация в столице улучшилась работа транспорта начала восстанавливаться, но проезд был бесплатным, кроме маршруток. В частности, 4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост, а 5 апреля открыли сразу две пересадки между линиями. А 8 апреля в столичном метро восстановили движение по красной линии, 9 апреля возобновили работу еще одной станции метро. Параллельно с этим в Киеве постепенно восстанавливали работу наземного транспорта.

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