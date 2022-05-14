Оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

С 16 мая в Киеве возобновляют оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что проезд станет платным как в метро, так и в наземном транспорте.

"Мы должны восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, обеспечивать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это большие средства", - пояснил Кличко.

Оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Напомним, что в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали укрытиями. Когда ситуация в столице улучшилась работа транспорта начала восстанавливаться, но проезд был бесплатным, кроме маршруток. В частности, 4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост, а 5 апреля открыли сразу две пересадки между линиями. А 8 апреля в столичном метро восстановили движение по красной линии, 9 апреля возобновили работу еще одной станции метро. Параллельно с этим в Киеве постепенно восстанавливали работу наземного транспорта.

Как сообщал УНИАН, 13 мая стало известно, что в случае повышения цен на топливо до 60-70 грн за литр ближе к июню столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 грн.

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