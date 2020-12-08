За первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений.

В Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосе общественного транспорта.

Об этом говорится на официальной странице Штрафы UA в Facebook.

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Отмечается, что камера пока запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы не будут выписывать.

Впрочем, через определенный период эту функциональность все же запустят официально и владельцы автомобилей будут получать штрафы.

За первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели почти 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

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Автор: УНИАН