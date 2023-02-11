"Поезд Единения" №104/103 отправится из Ужгорода 16 февраля в 11:45.

"Укрзализныця" второй раз запускает "Поезд Единения", который проедет всю страну с запада на восток, соединив 9 областей по маршруту из Ужгорода в Краматорск.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, "Поезд Единения" №104/103 отправится из Ужгорода 16 февраля в 11:45.

Отмечается, что присоединиться к встрече поезда и подписать послание защитникам можно будет также на пути следования рейса: Мукачево - в 13:05; Свалява - в 13:40; Воловец - 14:19; Лавочное - в 14:59; Славское - в 15:21; Львов - в 17:30; Полтава-Южная в 6:22; Лозовая - в 8:50; Славянск - в 11:13. Поезд прибывает в Краматорск в 11:40.

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Обратно, из Краматорска, рейс поезда №103/104 отправится во Львов 17 февраля в 12:40 и прибудет во Львов в 6:25. Билеты на рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

В пресс-службе также напомнили, что первый "Поезд Единения" 16 февраля прошлого года провез флаг Украины через 12 областей от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область).

"Флаг был передан украинским морякам, впрочем место его пребывания после начала полномасштабного вторжения пока неизвестно", - добавили в УЗ.

"Поезд Единения"

16 февраля 2022 года из Закарпатья в Мариуполь отправился "Поезд единения". Поезд провез государственный флаг Украины через 12 областей нашего государства, флаг подписали на всех 15 остановках.

С начальной станции поезд отправился под звучание государственного гимна Украины, который встретил поезд и на конечный станции.

Война в Украине и "Укрзализныця"

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

3 февраля "Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

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