Поезд отправился сегодня из Рахова, и преодолеет самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в нашей стране – 1806 км

Сегодня, 16 февраля, в 12: 40 из Рахова Закарпатской области в Мариуполь Донецкой области отправился "Поезд единства".

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, он провезет государственный флаг Украины через 12 областей нашего государства, флаг подпишут на всех 15 остановках.

С начальной станции поезд отправился под звучание государственного гимна Украины, который встретит поезд и на конечный станции.

Для пассажиров поезда в течение рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта.

В частности, среди них львовянин Павел Шеремета — основатель Киево-Могилянской бизнес-школы и Школы управления УКУ, киевлянин Тарас Тополя — лидер группы "Антитела" и молодежный посол UNICEF в Украине, уроженец Винницкой области Павел Зибров — народный артист Украины, киевлянин Евгений Хмара — композитор и пианист-виртуоз, днепрянка Ярослава Магучих — олимпийская призерка по прыжкам в высоту.

Сегодняшний рейс с запада на восток уже заполнен на 89%, большинство пассажиров едет в направлении Мариуполя из Ворохты, Буковели и Яремче.

"Поезд единения" 16 февраля делает остановки на следующих станциях: Квасы (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татаров-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 – 14:43), Ивано-Франковск (15:52 – 16:07), Львов (18:43 – 19:20).

17 февраля "Поезд единения" будет делать остановки на следующих станциях: Белая Церковь (02:15 – 02:17), Каменское (08:31 – 08:33), Днепр (09:12 – 09:27), Запорожье (11:04 – 11:07), Камыш-Заря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17). В Мариуполь он приедет в 17:26.

"Приглашаем всех украинцев присоединиться к встрече Поезда единения во всех населенных пунктах и прийти на железнодорожные вокзалы с флагом Украины", - сообщают в ведомстве.

Напомним, указом президента Украины Владимира Зеленского 16 февраля 2022 года объявлено Днем единения.

В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Все телеканалы страны сегодня фактически вещают одной картинкой. Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев.

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