«Укрзализныця" создает отдельный филиал, который будет управлять вокзалами

Реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует с 1 июля 2020 года создать отдельный филиал - "Вокзальную компанию", с целью сделать вокзалы в Украине эффективными и вывести их на безубыточный уровень.

Читайте такжеБилеты на поезда теперь можно купить и в кассах на ж/д-вокзалах

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», соответствующее решение приняло правления компании.

По словам директора по стратегическому развитию и инвестиционной политики «Укрзализныци» Антона Саболевского, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности, за счет минимизации дублирующих функций.

«К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и, впоследствии, получение прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей», - отметил Саболевский.

Отмечается, что реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала «Пассажирская компания» (крупнейшие комплексы - внеклассные и 1-го класса).

«На втором этапе будут переданы вокзалы 1-3 классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции. Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений: «Пассажирская компания», «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений», региональных филиалов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.

«В составе этого холдинга есть отдельная компания, которая занимается вокзалами - DB Netze Stations, которая по итогам 2019 года получила прибыль EBITDA в размере 349 млн евро. Вместе с тем, по итогам 2019 года отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов «Укрзализныци» составил около 800 млн грн», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на балансе «Укрзализныци» находится 106 вокзалов, 75 из которых находятся на балансе филиала «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений», 21 - филиала «Пассажирская компания», 10 - региональных филиалов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram