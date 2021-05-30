Возобновить международное железнодорожное сообщение позволила стабилизация ситуации с коронавирусом.

"Укрзализныця" в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновляет международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии.

"Первый рейс из Киева в Вену состоится уже 1 июня, поэтому у пассажиров "Укрзализныци" есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию", - сообщает пресс-служба компании.

В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

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Билеты на поезд "Киев-Вена" можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

"Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине", - добавили в "Укрзализныци".

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Автор: Дмитрий Шварц