"Укрзализныця" в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновляет международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии.
"Первый рейс из Киева в Вену состоится уже 1 июня, поэтому у пассажиров "Укрзализныци" есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию", - сообщает пресс-служба компании.
В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.
Читайте также"Укрзализныця" запускает новые поезда к морю: список маршрутов
Билеты на поезд "Киев-Вена" можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.
"Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине", - добавили в "Укрзализныци".
Вас также могут заинтересовать новости
- "Укрзализныця" открывает новое сообщение Чернигова и Сум с Одессой
- "Укрзализныця" продолжила курсирование поездов Харьков-Днепр-Харьков
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Одесса
- Только силой и посадками можно навести порядок в "Укрзализныце" - Зеленский
- Куда направляются украинские поезда, или спасут ли УЗ иностранные инвесторы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram