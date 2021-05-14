Восстановление движения запланировано на 1 июня.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 1 июня восстанавливает курсирование поездов в Венгрию и Австрию, в частности, компания открыла продажу билетов на международный поезд Киев — Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев — Вена (Австрия).

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Читайте также«Укрзализныця» запустила новый поезд Ковель - Николаев

Отмечается, что УЗ открыла продажу проездных документов на следующие поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь: №34/33, №32510/32519, №32516/32513, №32518/32511, №32520/32529, №32526/32523, №32530/32539, №32512/32517 формирования Венгерских железных дорог.

Поезда будут курсировать ежедневно с отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 года. Поезда будут курсировать исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.

Что касается австрийского направления, то УЗ открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона Киев - Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

И. о. главы правления УЗ Иван Юрик сообщил, что в скором времени УЗ может восстановить сообщение с Польшей.

«Уверен, что дальнейшая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволит нам уже скоро восстановить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений - Польша», - цитирует пресс-служба его слова.

Что этому предшествовало

Ранее в мае УЗ сообщила, что планирует с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец