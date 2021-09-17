"Укрзализныця" готова выплачивать лишь подтвержденные долговые обязательства и не готова допустить двойных взысканий.

АО "Укрзализныця" готова соблюдать долговые обязательства, однако не намерена переплачивать из-за кулуарных договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" настаивает, что компания не соглашалась с процентами, которые должны быть уплачены по долгу от 10 до 11%. Ведь как свидетельствует судебная практика, максимальный процент за пользование кредитными средствами после окончания срока кредитования, который напомним, завершился в 2014-2015 г. – 3%.

В компании отмечают, что VR Global Parttners L.P. выдавал договор факторинга за договор купли-продажи суд признал сделку между "Проминвестбанком" недействительной.

Компания отмечает, что переуступку долгов VR Global Parttners L.P. не возможно считать иностранными инвестициями в Украину потому, что согласно предоставленных Укрзализныце расчетных документов, эта сделка была совершена за пределами Украины. Также, такая покупка вряд ли является инвестицией в экономику Украины, поскольку VR купил долг Укрзализныци за 123,5 млн долл. США, сплавив их Проминвестбанку (который принадлежит Российской Федерации, через Внешэкономбанк), а взамен требует с украинского государственного предприятия взыскать более 388,5 млн долл. США. (из них более 70 млн долл. США - пеня).

В целом, на сегодня есть ряд судебных решений в рамках уголовных производств, которыми запрещено принудительное взыскание средств с общества. В частности, и те, которые направлены на принудительное взыскание с Укрзализныци средств в пользу VR Global Parttners L.P. до окончательного решения дела о законности переуступки по существу.

"Укрзализныця" сообщает о своей абсолютной готовности выполнения всех долговых обязательств надлежащим кредиторам. Избегая любых попыток двойного взыскания задолженностей", - говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, что 16 сентября 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал неправомерность сделки между "Проминвестбанком" и VR Global Parttners L.P. относительно покупки долгов Укрзализныци. Позиция суда вполне последовательна и не является новой, поскольку базируется на решении Большой Палаты Верховного Суда.

Как известно, в 2011-2012 гг. ГП "Южная железная дорога" и ГТОО "Юго-Западная железная дорога" заключили кредитные договоры, средства по которым должны были быть возвращены в конце 2014 - начале 2015 годов.

В 2019 году долги Укрзализныци перед компанией ПАО "Проминвестбанк" на общую сумму 153,25 млн долл. США были проданы VR Global Parttners L.P. Сделка состоялась без участия представителей общества, а общество не было проинформировано о намерении банком продать его долги.

В компании настаивают, что VR Global Parttners L.P. не имеет статуса финансового учреждения в соответствии с украинским законодательством, а договор уступки долга, заключенный в феврале 2019, по природе является договором факторинга, который требует обязательного наличия соответствующей лицензии.

Автор: Иван Бойко