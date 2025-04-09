На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд.

Государственная "Укрзализныця" назначает региональный поезд Черновцы - Львов на ряд пиковых дат, чтобы обеспечить комфортные поездки во время Пасхальных праздников. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"С заботой о пассажирах, которые планируют поездки на Пасхальные праздники, "Укрзализныця" назначает региональный поезд №802/801 Черновцы - Львов - Черновцы в даты повышенного спроса: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

График движения:

Видео дня

поезд №802/801 Черновцы - Львов: отправление из Черновцов в 06:32, Снятин 07:19-07:29, Коломыя 08:04-08:07, Ивано-Франковск 08:54-08:58, Ходоров 10:04-10:06 и прибытие во Львов в 11:19;

поезд №802/801 Львов - Черновцы: отправление из Львова в 17:20, Ходоров 18:37-18:39, Ивано-Франковск 19:47-19:56, Коломыя 20:56-20:58, Снятин 21:31-21:33 и прибытие в Черновцы в 22:07.

Отмечается, что на маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, рассчитанный на 170 мест. Как отмечают в УЗ, это будет гарантировать тишину, плавный ход и удобные сиденья для комфортного путешествия.

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - главные новости

В начале апреля стало известно, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на транзитные поезда в Чоп. При этом запущен дополнительный поезд в Трускавец.

С 10 апреля УЗ добавит определенным поездам остановку по платформе Выдубичи-Трипольские. Эта остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках.

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