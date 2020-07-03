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Кабмин изменил состав правления «Укрзализныци»

10:08, 03 июля 2020
Транспорт
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Кабмин прекратил полномочия Сергея Кушнира / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс служба компании.

"Решением Кабинета министров Украины Иван Синяков назначен и.о. члена правления АО" Укрзализныця ". Соответствующее решение принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.

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Также сообщается о том, что Кабмин принял решение прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами АО "Укрзализныця" Сергея Кушнира.

Как сообщал УНИАН, в июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

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