Кабмин изменил состав правления «Укрзализныци»

Решение было принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО "Укрзализныця", назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

Об этом сообщает пресс служба компании.

"Решением Кабинета министров Украины Иван Синяков назначен и.о. члена правления АО" Укрзализныця ". Соответствующее решение принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.

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Также сообщается о том, что Кабмин принял решение прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами АО "Укрзализныця" Сергея Кушнира.

Как сообщал УНИАН, в июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

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