Поезд Киев - Каменец-Подольский с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев -Хмельницкий.

В "Укрзализныце" сообщили о временном изменении маршрута поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.

"Поезд №139/140 Киев - Каменец-Подольский на период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев - Хмельницкий. В сутки 25 ноября поезд №139/140 будет следовать до станции Гречаны - будет отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поезд №139/140 будет отправляться из Киева в период 26 ноября - 7 декабря в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04. Из Хмельницкого поезд будет отправляться с 27 ноября по 8 декабря в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

Видео дня

Также сообщается о назначении дополнительных поездов Киев - Трускавец и Киев - Львов.

Поезд №159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10.

"Нашли возможность добавить и рейс поезда №191/192 Киев - Львов. Поезд будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:14 и прибывать в столицу в 21:33", - сообщили в УЗ.

Отмечается, что билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах железнодорожных вокзалов.

Новости "Укрзализныци"

Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава уже в середине декабря. Также предусмотрена перспектива продолжения маршрута в другие европейские страны, сообщили в правительстве.

Недавно "Укрзалізниця" назначала дополнительные поезда в направлении Львова и Каменца-Подольского на 2 и 4 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: